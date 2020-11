హై‌ద‌రాబాద్ : వెండితెర విల‌న్‌.. నిజ జీవిత సూప‌ర్ హీరో.. న‌టుడు సోనూ సూద్ జీవితం ఆధారంగా ర‌చించిన నేనేం ఆప‌ద్భాంద‌వుడిని కాను(IAmNoMessiah ) పుస్త‌కం డిసెంబ‌ర్‌లో విడుద‌ల కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని సోనూసూద్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్వ‌యంగా వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న స్పందిస్తూ.. పుస్త‌కం డిసెంబ‌ర్‌లో విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు తెలిపేందుకు తానెంతో సంతోషిస్తున్నాన‌న్నారు. ఇది త‌న‌ జీవిత క‌థ అని తెలిపారు. వేలాదిమంది వ‌ల‌స కార్మికుల వ‌లె త‌న క‌థ కూడా అని పేర్కొన్నారు.



కొవిడ్‌-19 మహమ్మారి నేపథ్యంలో విధించిన దేశవ్యాప్త లాక్‌డౌన్ సమయంలో పేదరికంతో బాధపడుతున్న వలసదారులు ఇళ్లకు చేరుకునేందుకు కాలిన‌డ‌క‌నే ఆశ్ర‌యించారు. స్వ‌స్థ‌లాల‌కు చేరుకునేందుకు వీరుప‌డ్డ బాధ‌లు వ‌ర్ణ‌ణాతీతం. వీరి బాధ‌ల‌కు చ‌లించిన సోనూసూద్ వేలాది మంది నిస్స‌హాయ‌, పేద కార్మికుల‌కు స‌హాయం అందించారు. జాతీయ‌, అంత‌ర్జాతీయ ర‌వాణాకు సైతం ఏర్పాట్లు చేశారు. ఘ‌ర్ బేజో కార్య‌క్ర‌మాన్ని మాన‌వ‌తా మిష‌న్‌లాగా చేప‌ట్టారు. చార్ట‌ర్డ్ విమానాలు, బ‌స్సులు, రైలు ప్ర‌యాణా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్ర‌పంచం న‌లుమూల‌ల నుంచి వ‌చ్చిన ఫోన్‌కాల్స్‌, సందేశాల‌కు త‌క్ష‌ణం స్పందించి స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల‌కు ఉప‌క్ర‌మించారు.



ఐ యామ్ నో మేస‌య్య అనే పుస్త‌కంలో సోను సూద్ మోగా నుండి ముంబైకి వెళ్ళిన అసాధారణ అనుభవాలను ప్రముఖ జర్నలిస్ట్, రచయిత మీనా కె. అయ్యర్ పొందుప‌రిచారు. నిజాయితీ, స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్య‌క్తి సోను సూద్ క‌థ అన్నారు. అదేవిధంగా జీవితాలను రూపాంతరం చెందించుకుంటున్న ప్రజల కథ అని కూడా పేర్కొన్నారు.



Delighted to announce that my book #IAmNoMessiah will be out in December. This is a story of my life, as much as it is of the thousands of migrant workers. @PenguinIndia @Meena_Iyer



