స్టార్ హీరోయిన్ కావాలనుకుంటున్న‌ హీరోయిన్..వీడియో

బ్యాడ్ బాయ్ సినిమాతో హిందీ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌లుక‌రించనుంది హైద‌రాబాదీ భామ అమ్రిన్ ఖురేషి. తెలుగులో సూప‌ర్ హిట్ గా నిలిచిన సినిమా చూపిస్త మావ చిత్రానికి ఇది రీమేక్‌. దీంతోపాటు రెండు పెద్ద హిందీ సినిమాల‌కు గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చి వార్త‌ల్లో నిలిచింది. హైద‌రాబాద్ లో జ‌రిగిన ప్ర‌మోష‌న్ ఈవెంట్‌లో అమ్రిన్ ఖురేషి మాట్లాడుతూ.. తొలిసారి త‌న ఫిల్మ్ కెరీర్ గురించి నోరు విప్పింది.

స్టోరీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల్లో న‌టించ‌డ‌మే త‌న ల‌క్ష్య‌మ‌ని చెప్పింది అమ్రిన్ ఖురేషి.స్క్రిప్ట్ ఆధారంగా సాగే సినిమాల్లో ప్ర‌ధానంగా న‌టించేందుకు రెడీగా ఉన్నానంది. అంతేకాదు అన్ని భాష‌ల్లో న‌టించి స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలగాల‌న్న‌దే త‌న ధ్యేయ‌మ‌ని చెప్పుకొచ్చింది. పాపుల‌ర్ న‌టుడు మిధున్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి కుమారుడు న‌మ‌షి చ‌క్ర‌వ‌ర్తి తో క‌లిసి ఓ సినిమా చేస్తోంది. రాజ్ కుమార్ సంతోషి ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తుండ‌గా..సాజిద్ ఖురేషి నిర్మిస్తున్నాడు.

I am currently doing 2 big Hindi films and getting lot of very good projects from Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam - Hyderabad Beauty #AmrinQureshi @amrinqureshi99 pic.twitter.com/ZMrMVn3Eum