భూ గ్రహానికి పట్టిన వైరస్‌ మనిషి : రాంగోపాల్‌ వర్మ

హైదరాబాద్‌ : భూ గ్రహానికి పట్టిన వైరస్‌ మనుషులని ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మ అన్నారు. కరోనా వైరస్‌పై రాంగోపాల్‌ వర్మ ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ... భూమిపై ఉన్న జీవుల్లో మనుషులు మాత్రమే తమ సొంత ప్రాంతంలో ఉండకుండా ఎల్లప్పుడూ సంచారం చేస్తుంటారన్నారు. ఉన్నదాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలని ఎల్లప్పుడు ప్రయాణిస్తూ భూమికి సంబంధించిన సహజ వనరులను నాశనం చేస్తుంటాడు. ఇదే రకమైన పని చేసే మరో జీవి వైరస్‌ మాత్రమేనన్నారు. భూ గ్రహానికి పట్టిన జబ్బు మానవులు అయితే మానవులకు పట్టిన రోగం వైరస్‌ అని అన్నారు.

Unlike any animal,humans are the only beings who never stay in their own place but keep travelling, multiplying and destroying the Planets natural resources..The only other being which does this is the VIRUS..HUMANS are as much a disease to the PLANET as the VIRUS is to HUMANS