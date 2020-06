ముంబై : హృతిక్‌ రోష‌న్‌ నటనతో పాటు డ్యాన్స్‌ అద్భుతంగా చేస్తారు. ఆయన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎంతో మంది యువత డ్యాన్స్‌ నేర్చుకుంటున్నారు. అలాంటి హృతిక్‌ను ఓ చిన్నారి తన స్టెప్పులతో ఫిదా చేసింది. హృతిక్‌ నటించిన ‘వార్‌’ చిత్రంలోని జై జై శివ శంకర్‌.. పాటకు గీత్‌ అనే చిన్నారి డ్యాన్స్‌ చేసింది. ఆ వీడియోను ఆయన అభిమానులు సోషల్‌ మీడియా పోస్టు చేశారు. దీనిని చూసిన హృతిక్‌ స్పందించారు.

పాపా డ్యాన్స్‌కు ‘వాట్‌ ఏ స్టార్‌.. లవ్‌యూ’ అంటూ కామెంట్‌ చేశారు. గీత్‌ స్టెప్పులేసిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. దాదాపు 1.26 లక్షల మందికిపైగా ఈ వీడియోను వీక్షించారు. హృతిక్‌ నటించిన వార్‌ చిత్రం గతేడాది విడుదలై హిట్‌ అందుకుంది. సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.475 కోట్లు రాబట్టింది.

Got this video on whats app dont know this little princess but she dances her heart out..



Issey kehte hai chota packet bada dhamaka



Kiu @iTIGERSHROFF @iHrithik sahi takkad degi aapko ye!! @HrithikRules @HrfcKolkata pic.twitter.com/w0ZDJxgim8