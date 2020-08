ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెన్నై ఎంజీఎం దవాఖాన వైద్యులు వెల్ల‌డించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో బాల‌సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యం త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని అభిమానులు, సినీ ప్ర‌ముఖులు కోరుకుంటున్నారు. ట్విట్ట‌ర్ లో గెట్ వెల్ సూన్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ ప్రారంభించి..మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ దేవీ శ్రీప్ర‌సాద్‌, ఎస్ థ‌‌మ‌న్, అనిరుధ్ ర‌విచంద్ర‌న్ ట్వీట్స్ పెడుతున్నారు. గాడ్ ఆఫ్ సింగింగ్ ఎస్పీ బాలు సార్ మీరు త్వ‌ర‌గా కోలుకుని తిరిగొస్తార‌ని ఆశిస్తున్నా..అని దేవీ శ్రీప్ర‌సాద్ ట్వీట్ చేశారు. క‌మాన్ మామా మీరు క‌రోనాపై గెలిచి వ‌స్తార‌ని నాకు తెలుసు..అంటూ థ‌మ‌న్ ట్వీట్ చేశారు. ఎస్పీ బాలు, కోటితో క‌లిసి దిగిన ఫొటోల‌ను ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు.



5వ తేదీన బాలుకు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కావడంతో ఆయన చెన్నైలోని ఎంజీఎం దవాఖానలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ మేరకు నిన్న రాత్రి నుంచి ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో ఐసీయూకు తరలించి ప్రత్యేక చికిత్సనందిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.



