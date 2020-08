దేశ‌మంతా వినాయ‌క చ‌వితి పండుగ సంద‌డి నెల‌కొంది. ఇంత‌క ముందు భారీ గ‌ణ‌నాథుని ప్ర‌తిమ‌ల‌ని కొలువు‌తీర్చి ఎంతో అట్ట‌హాసంగా ఈ పండుగ‌ని జ‌రుపుకునే వారు. కాని ఈ సారి అలాంటి ప‌రిస్థితులు లేవు. క‌రోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఈ సారి విగ్రహం నిర్మాణాన్ని కేవలం 9 అడుగులకే పరిమితం చేశారు. కొవిడ్‌ మహమ్మారికి ఔషధం తెచ్చే ధన్వంతరి నారాయణ గణపతిగా స్వామి దర్శనమిస్తున్నారుజ.



మ‌ట్టి ప్ర‌తిమ‌ల‌ని మాత్ర‌మే వాడుతూ ప‌ర్యావ‌ర‌ణాన్ని కాపాడుదామ‌ని సెల‌బ్రిటీలు, ప్ర‌భుత్వాలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా టాలీవుడ్ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్ ప‌సుపుతో గ‌ణ‌నాథుడిని ఎంతో అందంగా త‌యారు చేసి అభిమానుల ప్ర‌శంస‌లు పొందుతున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో విశ్వక్ సేన్ వీడియో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తుంది. చివ‌రిగా హిట్ చిత్రంతో విశ్వ‌క్ ప‌ల‌క‌రించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.



Home made Ganesha for this #Vinayakachthurdi.



Mass ka Dass @VishwakSenActor making lord Vinayaka with turmeric in home and asking everyone to follow this simple process for the greater good.



Wishing you all #HappyVinayakaChavithi pic.twitter.com/gQvCTXIsNL