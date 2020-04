పోలీసులతో హీరో విజయ్ దేవరకొండ మాటామంతీ..వీడియో

హైదరాబాద్‌: క‌రోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్నప్పటికీ ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వ‌ర్తిస్తున్న పోలీస్ అధికారుల‌తో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా ముచ్చ‌టించారు హీరో విజ‌య దేవ‌ర‌కొండ. హైద‌రాబాద్ క‌మిష‌న‌రేట్ లో సోమ‌వారం సాయంత్రం ఈ కార్య‌క్ర‌మాన్ని హైద‌రాబాద్ పోలీస్ క‌మిష‌న‌ర్ అంజ‌నీ కుమార్ ఆధ్వ‌ర్యంలో జ‌రిగింది. ఈ విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల్లో త‌మ విధుల‌ను నిర్వ‌ర్తిస్తూ నిజ‌మైన హీరోలుగా నిలుస్తున్న పోలీసుల అధికారుల‌ను, వీడియో కాన్ఫ‌రెన్స్ ద్వారా ప‌ల‌క‌రించారు విజయ్‌.



నిరంత‌రం ప‌నిచేస్తూ అల‌స‌ట పొందుతున్న పోలీస్ సిబ్బందికి విజ‌య్ ప‌ల‌క‌రింపులు, మాటలు కొత్త ఉత్సాహాన్నిచ్చాయి. ప్ర‌తి రోజూ సాయంత్రం పోలీస్ క‌మిష‌న‌రేట్ లో జ‌రిగే వీడియో కాన్ఫ‌రెన్స్ లో విజ‌య్ పాల్గొన‌డంతో పోలీస్ అధికారులు, కానిస్టేబుల్స్ ఇత‌ర సిబ్బందిలో కొత్త ఉత్సాహాం క‌న‌ప‌డింది. ఈ సంద‌ర్భంగా పోలీస్ లు అడిగిన ప‌లు ప్ర‌శ్న‌ల‌కు విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ వారిని ఉత్సాహ ప‌రుస్తూ స‌మాధానాలు చెప్పారు. పోలీసుల్లో ఆత్మస్థైర్యం పెంచడానికి విజయ్‌తో పాటు హైదరాబాద్‌ సీపీ అంజనీ కుమార్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్నారు.



Interaction by Vijay Devarkonda with field level police officers of Hyderabad City through Video Conference to enhance their spirit in fighting against Covid19 https://t.co/GuNqIlMPff