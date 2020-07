కరోనా మ‌హ‌మ్మారి వ‌ల‌న కొన్నాళ్లుగా షూటింగ్స్‌కి అంత‌రాయం ఏర్ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడిప్పుడే సినిమాలు, సీరియ‌ల్స్ షూటింగ్స్ జ‌రుపుకుంటున్నాయి. క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్ తాను క‌రోనాని కేర్ చేసేదే లేదంటూ ఇటీవ‌ల హైద‌రాబాద్‌లోని అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోలో ఫాంట‌మ్ అనే సినిమాని ప్రారంభించారు. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్ర‌తి స‌భ్యుడు కూడా కోలీవుడ్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీకి సంబంధించిన వారే అని కూడా సుదీప్ పేర్కొన్నాడు.



తాజాగా అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోలో చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభం కాగా, త‌న అనుభ‌వాన్ని ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేశాడు. ఈ రోజు మేక‌ప్ వేసుకోవ‌డం అద్భుత‌మైన అనుభూతి. అభిరుచికి దూరంగా ఇన్నాళ్ళు సెల‌వులో ఉన్నాను. సినిమా అనేది నా అభిరుచి. కాబ‌ట్టి మ‌ళ్ళీ షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయ్యాను అంటూ సుదీప్ పేర్కొన్నారు. షూటింగ్‌కి సంబంధించిన వీడియో కూడా షేర్ చేశారు.

Putting on makeup today was an awesome feel. Felt I was in an elaborated holiday away frm my passion. A passion called cinema.

So here iam.....

being,,,,,,, VIKRANTH RONA ,,,again.#PhantomBegins pic.twitter.com/eoxNqpP3sn