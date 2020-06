ముంబై: యువ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆకస్మిక మృతి పట్ల బాలీవుడ్‌ నటుడు షారుక్‌ ఖాన్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సుశాంత్‌కు తనను ఎంతోఇష్టపడేవాడని..సుశాంత్‌ను తాను మిస్సవుతున్నానని షారుక్‌ ఖాన్‌ ట్విట్టర్‌లో భావోద్వేగ పోస్ట్‌ పెట్టారు.

‘అతని ఉత్సాహం, ముఖంపై చెరిగిపోని చిరునవ్వు అంటూ సుశాంత్‌తో కలిసి దిగిన సెల్ఫీని షారుక్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసుకున్నారు. సుశాంత్‌ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ అల్లాను ప్రార్థిస్తున్నా. అతని కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానులకు సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. సుశాంత్‌ను కోల్పోవడం బాధాకరంగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉందని’ షారుక్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

He loved me so much...I will miss him so much. His energy, enthusiasm and his full happy smile. May Allah bless his soul and my condolences to his near and dear ones. This is extremely sad....and so shocking!! pic.twitter.com/skIhYEQxeO