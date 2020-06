యువ నటుడు సుశాంత్‌సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆకస్మిక మృతి సినీలోకాన్ని తీవ్రదిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఎప్పుడూ ముఖంపై చిరునవ్వు చెదరకుండా చూసుకుంటూ..సరదాగా కనిపించే సుశాంత్‌ ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి గత కారణాలు పోలీసులు దర్యాప్తులో వెల్లడి కావాల్సి ఉంది.



సుశాంత్‌సింగ్‌ సినిమా లొకేషన్‌లో ఉన్నా..ఇంట్లో ఉన్నా, పార్టీలు, ఈవెంట్లకు వెళ్లినా సందడి చేస్తూ అందరినీ అలరించేవాడు. సుశాంత్‌ తనకిష్టమైన ప్రదేశాలకు వెళ్లినపుడు, తాను చదువుకున్న కాలేజీకీ వెళ్లినపుడు ముఖంలో కనిపించిన సంతోషకం, స్వస్థలం పాట్నాకు వెళ్లినపుడు స్థానికులతో కలిసి సరదాగా క్రికెట్‌ ఆడిన క్షణాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇపుడు సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

I’m just you away from glory ✨

The day when one of my most beautiful dreams came true. ✅ Dream 12/50

Plan a day trip to My Alma Mater. #livingmydreams #lovingmydreams pic.twitter.com/Z9JHqtFxHj