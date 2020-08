స‌త్య‌దేవ్‌, త‌మ‌న్నా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో నాగశేఖర్‌ మూవీస్‌ పతాకంపై రూపొందుతున్న చిత్రం‌ ‘గుర్తుందా శీతాకాలం’. నాగశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తూ భావన రవితో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ చిత్రం ‘మాక్‌టెయిల్‌' ఆధారంగా రూపొందనున్న ఈ సినిమా కొద్ది సేప‌టి క్రితం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంది. నాగ‌శేఖర్ క్లాప్ కొట్ట‌గా, స‌త్య హెగ్డే కెమెరా స్విచాన్ చేశారు.



ఈ చిత్రం ప్రతి ఒక్కరికి వారి ప్రేమకథను జ్ఞప్తికి తెచ్చే చిత్రం అవుతుంద‌ని ద‌ర్శ‌కుడు అంటున్నారు. ఓ యువకుడి ప్రేమజ్ఞాపకాలకు చక్కటి దృశ్కరూపంగా ఉంటుంది. ఈ చిత్రం ఆడియోహక్కులను డైబ్బై ఐదు లక్షలకు ఆనంద్‌ ఆడియో సంస్థ కొనుగోలు చేయడం ఆనందంగా ఉంది. కాలభైరవ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందించనున్నారు అని ద‌ర్శ‌కుడు తెలిపారు.



Most Happening ????️ #gurtundhaseetakalam ❄️❤️

???? ing @ActorSatyaDev @tamannaahspeaks ???? started today with a pooja ????

Banner : #Nagasekharmovies

???? By #bhavnaravi #Nagasekhar

???? By #Nagasekhar

???? By #Kalabhairava

???? By #satyahegde

???? By @LakshmiBhupal pic.twitter.com/zQoCzkXlFI