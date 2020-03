హ్యాపీ వెడ్డింగ్‌తో ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన యంగ్ హీరో సుమంత్ అశ్విన్‌‌. ప్ర‌స్తుతం గురు పవన్ దర్శకత్వంలో చిత్రం చేస్తున్నాడు . ఈ చిత్రంలో ప్రియా వ‌డ్ల‌మ‌ని క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా, శ్రీకాంత్‌, ఇంద్ర‌జ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. గురప్ప పరమేశ్వర ప్రొడక్షన్ నెం .1గా రాబోతున్న ఈ సినిమా కొద్ది సేప‌టి క్రితం రామానాయుడు స్టూడియోలో ఘ‌నంగా ప్రారంభమైంది. ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో సంద‌డి చేశారు. ఈ సినిమాని నిర్మాత జి మహేష్ నిర్మిస్తున్నారు. సునీల్ కశ్య‌ప్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా.. రామ్ ప్రసాద్ కెమెరా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. నలుగురు స్ట్రేంజర్స్ వన్ డెస్టినీతో 3450 కి.మీ రైడ్ చేస్తే.. ఆ తరువాత జరిగే నాటకీయ పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అనే అంశాలు చుట్టూ ఈ సినిమా ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.



Gurappa Parameswara Productions Number 1 Launched



Four strangers 3450KM Ride One Destiny



To star #SumanthAshwin, @actorsrikanth @PriyaVadlamani and @Ammu_Abhirami



Story, Screenplay & Direction by #GuruPawan#RamPrasad to handle camera ????

