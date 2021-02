ముంబై: ఆలియాభ‌ట్ న‌టిస్తున్న గంగూభాయ్ క‌తియావాడి టీజ‌ర్‌ను బుధ‌వారం రిలీజ్ చేశారు. సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీ డైర‌క్ష‌న్‌లో ఆ ఫిల్మ్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. అయితే ఆ ఫిల్మ్ టీజ‌ర్ ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియా ట్రెండ్ అవుతోంది. బాలీవుడ్‌కు చెందిన ప్ర‌ముఖ హీరోలు కూడా ఆలియా యాక్ష‌న్‌కు ఫిదా అవుతూ ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు. షారూక్ ఖాన్‌, అక్ష‌య్ కుమార్‌, ప్రియాంకా చోప్రా, ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌, క‌ర‌ణ్ జోహార్ లాంటి వారంతా గంగూభాయ్ టీజ‌ర్‌ను ప్ర‌శంసిస్తూ ట్వీట్లు చేశారు. గంగూభాయ్ స్పెష‌ల్‌గా ఉందంటూ .. ఆలియాను షారూక్ పొగిడారు. సినిమా అద్భుత విజ‌యం సాధించాలంటూ షారూక్ త‌న ట్వీట్‌లో శుభాక్షాంలు తెలిపారు.





గ‌తంలో సంజ‌య్ లీలా భ‌న్సాలీతో క‌లిసి ప‌నిచేసిన ప్రియాంకా చోప్పా కూడా ఆలియా న‌టిపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తోంది. సంక్లిష్ట‌మైన పాత్ర‌ను ధైర్యంగా చేస్తున్నందుకు గ‌ర్వంగా ఉందంటూ ఆలియాను మెచ్చుకున్న‌ది. భ‌న్సాలీకి, ఆయ‌న టీమ్‌కు కూడా ప్రియాంకా కంగ్రాట్స్ చెప్పింది. అక్ష‌య్‌కుమార్ కూడా ట్వీట్ చేస్తూ.. ఆ ఫిల్మ్ టైటిలే చాలా ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉందంటూ పేర్కొన్నాడు. టీజ‌ర్ బ్రిలియంట్‌గా ఉదంటూ క‌ర‌ణ్ జోహార్ ట్వీట్ చేశాడు. గంగూ తో చాంద్ హై, చాంద్ ర‌హేగా అంటూ ర‌ణ్‌వీర్ ట్వీట్ చేశాడు.



గంగూభాయ్ టైటిల్ పాత్ర‌ను ఆలియాభ‌ట్ పోషిస్తున్న‌ది. హుస్సేన్ జైదీ రాసిన‌ మాఫియా క్వీన్స్ ఆఫ్ ముంబై పుస్త‌కం ఆధారంగా ఆ పాత్ర‌ను సృష్టించారు. ముంబైలో ఉన్న కామాతిపురాలో గంగూభాయ్ క‌తియావాడి ఓ సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్‌. చిన్న వ‌య‌సులోనే గంగూభాయ్‌ని .. వేశ్య వృత్తిలోకి దించుతారు. అయితే కామాతిపుర‌లోని వేశ్యాగృహాల‌కు ఆమె ఓ లీడ‌ర్‌గా ఎదుగుతుంది. ఆ గంగూభాయ్ జీవిత‌క‌థ ఆధారంగా సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. వేశ్య పాత్ర‌లో ఆలియాభ‌ట్ న‌టించ‌డం బాలీవుడ్‌లో అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేస్తోంది.



I always look forward to your work as an actor ‘little one’. And this one seems extremely special....and you....so Gangsta!!! All my love and wishes for the film. @aliaa08 https://t.co/ZPIIfWGQYs — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 24, 2021

#GangubaiKathiawadi...had found the title itself very intriguing from the day I’d heard it...the teaser only adds to it! @aliaa08 along with #SanjayLeelaBhansali sir bring their A-game again, so looking forward to it ????https://t.co/BVwyMxYFio — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 24, 2021