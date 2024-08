Game Of Thrones Prequel A Knight Of The Seven Kingoms Sneak Peak Out

Game Of Thrones | ‘గేమ్‌ ఆఫ్‌ థ్రోన్స్‌’కు మ‌రో ప్రీక్వెల్‌.. ‘ఏ నైట్‌ ఆఫ్‌ ది సెవెన్‌ కింగ్‌డమ్స్‌’ గ్లింప్స్ రిలీజ్

August 7, 2024 / 01:22 PM IST

A Knight Of The Seven Kingoms | ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్న వెబ్ సిరీస్ ‘గేమ్‌ ఆఫ్‌ థ్రోన్స్‌’. జార్జ్‌ ఆర్‌.ఆర్‌. మార్టిన్ న‌వ‌ల ఆధారంగా తెర‌కెక్కిన ఈ వెబ్ సిరీస్ హాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్‌ల‌లో టాప్ టెన్‌లో ఉండ‌డమే కాకుండా ఎన్నో అవార్డుల‌ను గెలుచుకుంది. ఇక దీనికి ప్రీక్వెల్‌గా వ‌చ్చిన హౌస్ ఆప్ ది డ్రాగ‌న్స్(House Of The Dragons) కూడా ప్ర‌స్తుతం హెచ్‌బీవోలో దూసుకుపోతుంది. అయితే హౌస్ ఆప్ ది డ్రాగ‌న్స్ న‌డుస్తుండగానే గాట్ మేక‌ర్స్ మ‌రో ప్రీక్వెల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

‘గేమ్‌ ఆఫ్‌ థ్రోన్స్‌’కు ప్రీక్వెల్‌గా వ‌స్తున్న మ‌రో వెబ్ సిరీస్ ‘ఏ నైట్‌ ఆఫ్‌ ది సెవెన్‌ కింగ్‌డమ్స్‌’. ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను జార్జ్‌ ఆర్‌.ఆర్‌. మార్టిన్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. ఆయ‌న రాసిన ‘టేల్‌ ఆఫ్‌ డంక్‌ అండ్‌ ఎగ్‌’ నవల ఆధారంగా ఈ సిరీస్‌ రానుంది. తాజాగా ఈ వెబ్ సిరీస్ స్నీక్ పీక్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. మీ పేరు అంటూ వీడియో మొద‌లు కాగా.. ఐయామ్ సెర్ డంక‌న్ ది టాల్ అంటూ నైట్ త‌న పేరు చెబుతున్న‌ట్లు వీడియో సాగింది. ఇక ఈ వెబ్ సిరీస్ 2025లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

