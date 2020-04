పాకిస్తాన్ కళాకారులు, గాయకులు మరియు సాంకేతిక నిపుణులతో కలిసి ప‌నిచేయోద్ద‌ని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ (ఎఫ్‌డ‌బ్ల్యూఐసీఈ) లేఖ ద్వారా గ‌ట్టిగా హెచ్చరించింది. ఒక‌వేళ ఫిల్మ్ బాడీ చెప్పిన విష‌యాల‌ని పాటించుకుండా ఎవ‌రైన ఉంటే వారు క‌ఠిన‌మైన క్ష‌మ‌శిక్ష‌ణా చ‌ర్య‌ల‌కి గుర‌వుతారు అని లేఖ‌లో పేర్కొన్నారు.



ఇటీవ‌ల మ‌న సంగీతకారులు పాకిస్థాన్‌కు చెందిన గాయకుడు రహత్ ఫతే అలీ ఖాన్‌తో క‌లిసి ఆన్‌లైన్‌లో పనిచేశారు. ఈ విష‌యం మా దృష్టికి వ‌చ్చింది. పాకిస్తాన్ కళాకారులతో ఏ విధమైన వినోద పద్ధతిలో పనిచేసిన భారతీయ కళాకారుడు "కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలకు" లోనవుతారని FWICE తెలిపింది. ప్రపంచం మొత్తం కరోనా వైరస్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నప్పుడు, పాకిస్తాన్ ఇప్పటికీ సరిహద్దుల్లో మన సైనికులను చంపడంలో బిజీగా ఉందని కూడా గ్రహించాలి. ఈ సర్క్యులర్‌ని ఎవ‌రు ఉల్లంఘించ‌రని, మా స‌ల‌హాల‌ని త‌ప్ప‌క అనుస‌రిస్తార‌ని మేము న‌మ్ముతున్నాం అని లేఖ‌లో పేర్కొన్నారు.



No working with #Pakistani artists, singers, technicians, no working on digital platforms too... #FWICE issues stern warning... OFFICIAL STATEMENT... pic.twitter.com/q9bsQaTOU2