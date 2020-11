బిగ్ బాస్ 4 తెలుగులో కమల్ హాసన్.. అక్కడ హౌజ్ ఫుల్.. ఇక్కడ మాత్రం..

బిగ్ బాస్ 4 తెలుగులో నాగార్జున కదా రావాలి.. మరి కమల్ హాసన్ ఎందుకొచ్చాడబ్బా అనుకుంటున్నారా..? అంతే మరి.. అప్పుడప్పుడూ విచిత్రాలు జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు కూడా ఇదే జరుగుతుంది. నవంబర్ 7న కమల్ హాసన్ 66వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆయన్నే తెలుగు షోకు ముఖ్య అతిథిగా తీసుకొచ్చారు నిర్వాహకులు. తెలుగుతో పాటు తమిళనాట కూడా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 4 నడుస్తుంది. ఒకే ఏడాది రెండు భాషల్లో బిగ్ బాస్ మొదలైంది. తెలుగులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, నాని తర్వాత నాగార్జున వచ్చాడు. కానీ తమిళనాట మాత్రం అలా కాదు.. మొదట్నుంచి కమల్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆ షోకు రేటింగ్స్ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పుడు ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వర్చువల్ స్టూడియోలో తెలుగు షోకు కమల్ హాసన్ ను తీసుకొచ్చారు. వీకెండ్ ఎపిసోడ్‌లో ఇదే హైలైట్ కాబోతుంది.



లోకనాయకుడిని చూసి మన కంటెస్టెంట్స్ కూడా ఫిదా అయిపోయారు. తెలుగు బిగ్ బాస్ కు కమల్ రావడం ఇదే తొలిసారి కాదు. రెండో సీజన్ లో కూడా నేరుగా ఇంట్లోకి వచ్చాడు కమల్. అప్పుడు ఆయన నటించిన విశ్వరూపం 2 సినిమా ప్రమోషన్ కోసం వచ్చాడు. నాని హోస్ట్ గా ఉన్న ఆ షోలో కమల్ వచ్చిన ఎపిసోడ్ బాగానే పేలింది. ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఇరు భాషల కంటెస్టెంట్స్ ను పలకరించారు. నాగార్జునను చూసి తమిళ ఇంటి సభ్యులు ఫిదా అయిపోయారు. పైగా అక్కడి వాళ్లకు నాగ్ బాగానే పరిచయం. ఇక కమల్ కు తెలుగులో ఉన్న ఇమేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాంతో ఈ ఇద్దర్ని ఒకే షోలో చూసి మురిసిపోయారు ఆడియన్స్ కూడా.

ఇదిలా ఉంటే కమల్ పరిచయం కూడా నాగార్జున తనదైన శైలిలో చేసాడు. దేశం గర్వించదగ్గ నటుడు.. ఈ రోజు మన షోకు వచ్చాడు అంటూ కమల్ హాసన్ ను ఆహ్వానించాడు నాగ్. ఇక కమల్ హాసన్ ఇంటి సభ్యులను పలకరించాడు. అందరూ ఎలా ఉన్నారు అంటూ అడిగేసరికి.. సూపర్ సర్ అంటూ సమాధానమిచ్చారు. ఈ ఎపిసోడ్ అదిరిపోతుంని ప్రోమో చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది. మీ హౌజ్ ఫుల్లుగా ఉంది సర్ అంటూ నాగార్జున అడగ్గా.. నాకు హౌజ్ ఫుల్ అనే మాట యిష్టమంటూ చెప్పాడు కమల్. నాగార్జున కూడా వెంటనే మనందరికీ హౌజ్ ఫుల్ అనే మాట చాలా యిష్టమని చెప్పాడు. మొత్తానికి కమల్, నాగార్జున ఎపిసోడ్ కోసం అభిమానులు కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.

It's a festival when King @iamnagarjuna and Lokanayakudu @ikamalhaasan comes together. #BiggBossTelugu4 meets #BiggBossTamil4 ???? ????



Today at 9 PM on @StarMaa#HBDKamalHaasan pic.twitter.com/ocwWfNlS6p