కరోనాను నియంత్రించేందుదుకు లాక్ డౌన్ అమలవుతున్న నేప‌థ్యం లో సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌లోని కార్మికులు ఇబ్బంది ప‌డకుండా టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ చిరంజీవి నేతృత్వంలో సీసీసీ (క‌రోనా క్రైసిస్ చారిటీ) ద్వారా వారికి నిత్యావ‌స‌ర వ‌స్తువుల పంపిణీ కొన‌సాగుతుంది. లాక్ డౌన్ తో ఎవ‌రూ బ‌య‌ట‌కు రాలేని ప‌రిస్థితులుండ‌టం వ‌ల్ల కార్మికుల ఇంటి వ‌ద్ద‌కే వారికి కావాల్సిన స‌రుకులు అంద‌జేయ‌డం జ‌రుగుతుంద‌ని చిరంజీవి ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు.

ఈ మిష‌న్ లో భాగ‌స్వామ్యుల‌వుతున్న ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికి చిరంజీవి ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు. నిత్యావ‌స‌రాల స‌ర‌ఫ‌రాకు సంబంధించి ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

The food supplies being distributed to the daily wage workers of film industry by #CoronaCrisisCharity are being handled with all due care and being door delivered to the needy. I thank everyone involved in this humanitarian mission. pic.twitter.com/ENgA2UEgZg