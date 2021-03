హెబ్బా పటేల్‌ తలను ‘తెలిసిన వాళ్లు’ ఏదో చేసారబ్బా..!

హీరోయిన్‌ హెబ్బా పటేల్ అంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది గ్లామర్ పాత్రలే. ప్రతీ సినిమాలోనూ అందాలను ఆరబోస్తూ స్క్రీన్ వేడెక్కిస్తుంది ఈ భామ. అప్పుడెప్పుడో కుమారి 21 ఎఫ్ సినిమా నుంచి నిన్నమొన్నటి రెడ్ సినిమాలో ఐటం సాంగ్ వరకు హీరోయిన్‌కు తెలిసిన మంత్రం అందాలను ఆరబోయడం మాత్రమే. అవకాశం వచ్చిన ప్రతీసారి ఇదే చేసింది. అయితే అన్నిసార్లు అందాలే విజయాన్ని తీసుకురావు కదా.. అందుకే కుమారి 21 ఎఫ్ తర్వాత ఆ స్థాయి బ్రేక్ మళ్లీ రాలేదు. అందుకే ఏది పడితే అది చేస్తూ పోయింది. కానీ ఇఫ్పుడు కెరీర్ పూర్తిగా ముగింపు దశకు వచ్చేసింది.



అందుకే ఆలోచనతో అడుగులు వేయాలని ఫిక్సైపోయింది హెబ్బా. ఇప్పుడు తెలుగులో కొత్త కథలు చాలానే వస్తున్నాయి. పైగా కథ బాగుంటే ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. హెబ్బా పటేల్ ఇదే దారి నమ్ముకుంటుంది ఇప్పుడు. తాజాగా ఈమె నటిస్తున్న సినిమా పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారిపోయింది. తల లేకుండా ఉన్న ఆ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ పిచ్చెక్కిస్తుంది. విప్లవ్ కోనేటి అనే కొత్త దర్శకుడు తెరకెక్కిస్తున్న 'తెలిసిన వాళ్లు' సినిమా పోస్టర్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది.

ఈ సినిమా పోస్టర్ లో హెబ్బా పటేల్‌కు తల లేదు. ఓ పాత తరం కుర్చీలో చుడీదార్ లో కూర్చుంది హెబ్బా. మెడపైన ఉండాల్సిన తల... గోడకు ఫోటో ఫ్రేమ్ లో వేలాడుతుంది. తెలిసిన వాళ్లే ఏదో చేసారనే అర్థం వచ్చేలా ఈ పోస్టర్ కట్ చేసారు. తెలిసిన వాళ్లు చేసిన మోసానికి బలైపోయిన హెబ్బా.. తిరిగి వాళ్లపై ఎలా పగ తీర్చుకుంది అనే కాన్సెప్టుతో ఈ సినిమా వస్తుంది. ఈ సినిమాతో పాటు 'ఓదెల రైల్వే స్టేషన్' అనే సినిమాలోనూ నటిస్తుంది హెబ్బా. ఇందులోనూ పల్లెటూరి అమ్మాయిగా డీ గ్లామరస్ పాత్రలో నటించింది ఈ కుమారి. ఏదేమైనా ఇన్నాళ్లూ అందాల ఆరబోతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన హెబ్బా పటేల్.. ఇప్పుడు అభినయం వైపు అడుగులు వేస్తోంది.

We are Coming up with a New Concept

Presenting Our Leading Lady @IamHebahPatel As #???????????????????????????? into the world !#Telisinavaallu #HappyWomensDay@MrKarthiKKG @LokeshPavithra @ItsActorNaresh#KSV @Viplove_species #AjayNag#DeepakVenugopalan @Syringe_Cinema @jk_dr@VrMadhuPr pic.twitter.com/lGaMZVYsIF