విజయ్ దేవరకొండ చేతుల మీదుగా 'పుష్పక విమానం'లోని 'సిలకా' పాట విడుదల

యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా 'పుష్పక విమానం'. దర్శకుడు దామోదర ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ సమర్పణలో 'కింగ్ అఫ్ ది హిల్' ప్రొడక్షన్, టాంగా ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి గోవర్ధన్ రావు దేవరకొండ, విజయ్ మట్టపల్లి, ప్రదీప్ ఎర్రబెల్లి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ‘‘పుష్పక విమానం’’ మూవీ నుండి మొదటి సాంగ్ ‘‘సిలకా’’ ను ఇవాళ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ రిలీజ్ చేశారు.

‘‘సిలకా ఎగిరిపోయావా ఆసలన్ని ఇడిసేసి ఎనకా...సిలకా చిన్నబోయిందె సిట్టి గుండె పిట్ట నువ్వు లేక ‘‘ అంటూ సాగే ఈ పాటకు రామ్ మిరియాల సంగీతాన్ని అందించడంతో పాటు మరో గీత రచయిత ఆనంద్ గుర్రంతో కలిసి సాహిత్యాన్ని అందించారు. చమన్ బ్రదర్స్ అనే బ్యాండ్ పేరుతో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామ్ మిరియాల, కొరియోగ్రాఫర్ రఘు మాస్టర్ పాటలో కనిపిస్తున్నారు. వాళ్లు పాడుతూ డాన్సులు చేస్తూ పాటకు జోష్ తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు తుది దశలో ఉన్న ‘‘పుష్పక విమానం’’ సినిమా త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.

I love this song - #Silakaa



I love you - My childhood cricket partner, my school junior, my cheer team, crisis handler, now colleague, forever brother ????



Happy Birthday @ananddeverkonda - so glad I’ve had you through everything!#PushpakaVimanamhttps://t.co/3aZxU5RxrX