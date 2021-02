'గుర్తుందా శీతాకాలం' ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

టాలీవుడ్ హీరో సత్యదేవ్, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా జంటగా నాగ‌శేఖ‌ర్ తెరకెక్కిస్తోన్న తాజా చిత్రం 'గుర్తుందా శీతాకాలం' . ప్ర‌తీ ఒక్క‌రు త‌మ జీవితంలో సెటిల్ అయిన తర్వాత కొన్ని విష‌యాలను ఎప్ప‌టికీ మ‌ర్చిపోలేరు. ముఖ్యంగా టీనేజ్, కాలేజ్ ఆ తర్వాత వ‌చ్చే యూత్ లైఫ్‌లో జ‌రిగే సంఘ‌ట‌న‌లు జీవితాంతం గుర్తుకు వ‌స్తూనే ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆహ్లాద‌క‌ర‌మైన సంఘ‌ట‌ణ‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌కి గుర్తు చేసే ఉద్దేశంతో నాగ‌శేఖ‌ర్ మూవీస్ బ్యాన‌ర్ మీద నాగ‌శేఖ‌ర్ - భావ‌న‌ర‌వి, ఎమ్ ఎస్ రెడ్డి, చిన‌బాబు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా 'గుర్తుందా శీతాకాలం'



స‌త్యదేవ్, త‌మ‌న్నా, మేఘా ఆకాష్, కావ్య‌శెట్టి తదితరులు ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దాంతో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి కూడా బాగానే పెరిగిపోయింది. ఇండ‌స్ట్రీలోనూ ఈ సినిమాపై ప్ర‌త్యేక ఆస‌క్తి నెల‌కొంది. క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై సూప‌ర్ హిట్ అయిన ల‌వ్ మాక్ టేల్ ఆధారంగా గుర్తుందా శీతాకాలం చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఓ షెడ్యూల్ షూట్ పూర్తి చేసుకుని మ‌రో షెడ్యూల్ కోసం సెట్స్ మీద‌కు వెళుతోంది. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా గుర్తుందా శీతాకాలం చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసారు. అందులో సత్యదేవ్, తమన్నా ఒక‌రిని ఒక‌రు రొమాంటిక్‌గా చూసుకుంటూ చేతులు కలుపుకుని ఉన్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్ర ట్రైలర్ విడుదల కానుందని తెలిపారు దర్శక నిర్మాతలు.



The very special #gurtundaseethakalam poster on this Valentine’s Day, go out there, fall in love and make memories. Trailer will be out very soon. @tamannaahspeaks @nagshekar @akash_megha #kavyashetty @kaalabhairava7 #Satyahegde @priyadarshi_i #bhavanaravi #ramarao #chinnababu pic.twitter.com/MRAnoUevmR