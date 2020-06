క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం మార్చి 24న లాక్‌డౌన్ ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. దీంతో జ‌న‌జీవ‌నంతో పాటు ర‌వాణా వ్య‌వ‌స్థ పూర్తిగా స్తంభించింది. ఎక్కడి వారు అక్క‌డే ఇరుక్కుపోయారు. ఇక ఇప్పుడిప్పుడే లాక్‌డౌన్‌ని స‌డ‌లించ‌డంతో పాటు వందేభార‌త్ మిష‌న్ ద్వారా విదేశాల‌లో చిక్కుకున్న భార‌తీయుల‌ని తిరిగి ఇండియాకి తీసుకొస్తున్నారు.



వందేభార‌త్ మిష‌న్ ద్వారా మంచు విష్ణు భార్య‌, పిల్ల‌లు సింగ‌పూర్ నుండి ఇండియాకి బ‌య‌లుదేరారు. ఈ విష‌యాన్ని విరానికా త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపింది. వంద రోజుల త‌ర్వాత సింగపూర్ నుండి మా ఇంటికి వెళుతున్నాను. ఇంటికి చేరుకోవ‌డంలో సాయ‌ప‌డ్డ ప్ర‌భుత్వంతో పాటు ఇత‌ర సంస్థ‌ల‌కి ఈ సంద‌ర్బంగా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు విరానికా. లాక్‌డౌన్ ముందు బంధువులను కలవాడిని విదేశాలకు వెళ్లిన మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ లాక్ డౌన్ కారణంగా అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. కాగా, కొద్దిరోజుల క్రితం మంచు మనోజ్ పిల్లల్ని బాగా మిస్సవుతున్నట్లు ఓ వీడియో సందేశం ద్వారా తెలియజేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.



Finally going home after 100 days in Singapore. #vandebharatmission

Thank you @indiainsingapor & @airindiain for the exemplary effort in taking us home. AI Singapore team was extremely wonderful & helpful!



High commissioner @jawedashraf5 and your entire team, thank you so much! pic.twitter.com/aLkr1VtZ3J