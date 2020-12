వెంక‌టేష్‌, వ‌రుణ్ తేజ్, మెహ‌రీన్, త‌మ‌న్నా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో తెర‌కెక్కిన ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ఎఫ్ 2 చిత్రం అనీల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల‌ని క‌డుపుబ్బ న‌వ్వించ‌డంతో పాటు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఈ ఉత్సాహంతోనే ఇప్పుడు ఎఫ్ 3 చిత్రం చేస్తున్నారు. ఇందులో వెంకీ, వ‌రుణ్‌తో పాటు మ‌రో హీరో కూడా న‌టిస్తాడ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతుంది. ఆ మూడో హీరో ర‌వితేజ లేదా గోపిచంద్ అయి ఉంటార‌ని టాక్



వెంక‌టేష్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ఎఫ్ 3 చిత్రానికి సంబంధించి కాన్సెప్ట్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. ఇందులో ఇందులో వెంకటేష్‌, వరుణ్‌తేజ్‌ తోపుడు బండ్లలో డబ్బులు నింపుకొని సంతోషంగా క‌నిపించారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌ని బ‌ట్టి చూస్తుంటే సినిమా క‌థ డ‌బ్బు చుట్టూ తిరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది. కొద్ది సేప‌టి క్రితం చిత్రానికి సంబంధించిన పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు పూర్తి కాగా, డిసెంబ‌ర్ 23 నుండి రెగ్యుల‌ర్ షూట్ మొద‌లు పెట్ట‌నున్నార‌ట‌. ఈ సినిమా కోసం హైద‌రాబాద్‌లో ప్ర‌త్యేక సెట్ వేయ‌నున్నార‌ని స‌మాచారం.



And the madness begins again #F3



Need all your love!#F3movie pic.twitter.com/WCrdHTKuim