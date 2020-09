ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు రాంగోపాల్ వ‌ర్మ పై మూడు సినిమాలు వ‌స్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. డెబ్యూట్ డైరెక్ట‌ర్ దొర‌సాయి తేజ ఈ సినిమాల‌కు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఫ‌స్ట్ పార్టులో ఆర్జీవీ 20 ఏండ్ల వ‌య‌స్సులో కాలేజీ రోజుల నేప‌థ్యాన్ని చూపించ‌నున్నారు. ఈ పాత్ర‌ను డైరెక్ట‌ర్ దొర‌సాయి తేజ‌నే పోషిస్తుండ‌టం విశేషం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభ‌మైంది. నా బ‌యోజిక్ రాము తొలి పార్టులో దొర‌సాయి తేజ నా పాత్ర చేస్తున్నాడు. దీనికోసం అత‌డు మా అమ్మ ఆశీస్సులు తీసుకుంటున్నాడ‌ని వ‌ర్మ ఫొటోను షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ ఫొటో ఇపుడు ఆన్ లైన్ లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.



ఆర్జీవీ జీవితంలోని ప‌లు కోణాలను ఆవిష్క‌రిస్తూ మూడు సినిమాలు తెర‌కెక్క‌నున్నాయి. ఆర్జీవీ లైఫ్ లోని వివిధ ద‌శ‌ల‌ను వివ‌రిస్తూ ప్ర‌తీ సినిమా సుమారు 2 గంట‌ల నిడివితో ఉంటుంద‌ట‌. సెప్టెంబ‌ర్ లో షూటింగ్ షురూ కానుంది. ఆస్తిక‌ర విష‌మేంటంటే పార్టు 3లో త‌న పాత్ర‌లో రాంగోపాల్ వ‌ర్మ‌నే క‌నిపిస్తాడ‌ట‌.



DORASAI TEJA is acting as me in my college days in part 1 biopic of RAMU ..Here he is asking for my mom’s blessings #RgvBiopic pic.twitter.com/tGKW3SrPHC