భయపడకండి..‘కరోనా’పై మహేశ్ బాబు ట్వీట్

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ లో కరోనా (కోవిడ్-19) పాజిటివ్‌ కేసు నమోదైన నేపథ్యంలో వైద్యారోగ్య శాఖ ఇప్పటికే ముందు జాగ్రత్త చర్యలను తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా (కోవిడ్ -19) వ్యాధి వ్యాప్తి, నివారణ చర్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై రాష్ట్ర హెల్త్‌ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ప్రజలకు పలు సూచనలు కూడా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కరోనాపై ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దని సినీ నటుడు మహేశ్‌బాబు సూచించారు. ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి..భయపడొద్దు అని మహేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. కరోనా నుంచి కాపాడుకోవడానికి అభిమానులు, ప్రజలకు మహేశ్‌ బాబు కొన్ని సూచనలు చేశారు.

Safety always comes first. Do not panic and stay safe.#CoronaAlert pic.twitter.com/kb0TplHYLV