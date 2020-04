హైద‌రాబాద్: ఓరేయ్‌బుజ్జిగా సినిమా విడుద‌ల కానుందంటూ వ‌చ్చిన వార్త‌ల‌ను టాలీవుడ్ పీఆర్వో బీఏ రాజు తోసిపుచ్చారు. ప‌రిస్థితులు సాధార‌ణ స్థితిలోకి వ‌చ్చిన‌..సినిమా విడుద‌లకు సంబంధించిన విష‌యాన్ని మీకు అప్ డేట్ చేస్తాం. అప్ప‌టివ‌ర‌కు ఇంట్లోనే ఉండండి..సుర‌క్షితంగా ఉండండి అంటూ హ్యాష్ టాగ్ జోడించారు.



విజ‌య్ కుమార్ కొండ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేకే రాధామోహ‌న్ నిర్మిస్తున్నారు. రాజ్‌త‌రుణ్‌, మాళివ‌కా నాయ‌క్ హీరోహీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. క‌రోనా వ్యాప్తిని అరిక‌ట్టేందుకు లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో సినిమాల‌ షూటింగ్స్‌, విడుద‌ల నిలిచిపోయిన విష‌యం తెలిసిందే.

Don't believe in rumours about the theatrical release of #OreyBujjiga. We will update about the theatrical release date once normalcy is restored. Until then #StayHomeStaySafe - Producer @KKRadhamohan @SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/ygPTENgY3A