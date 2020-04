లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న అంద‌రు ఇళ్ల‌ల్లోనే ఉండాల్సి రావ‌డంతో ఫ్రెండ్స్‌ని, కొలీగ్స్‌ని చాలా మిస్ అవుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుకుంటూ అనేక విష‌యాలు చ‌ర్చిస్తున్నారు. తాజాగా భార‌త స్పిన్న‌ర్ అశ్విన్‌, యువ కెర‌టం హ‌నుమ విహారి వీడియో చాట్‌లో భాగంగా నితిన్ న‌టించిన భీష్మ సినిమా గురించి చ‌ర్చించారు. ప్ర‌స్తుతం వీరిద్ద‌రి డిస్క‌ష‌న్‌కి సంబంధించిన వీడియో ఫుల్ వైర‌ల్‌గా మారింది.



ఒకానొక సంద‌ర్భంలో అశ్విన్‌, హ‌నుమ తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా అశ్విన్ మీకు ఏ తెలుగు మూవీ ఇష్టం అని విహారిని అడిగాడు. ఇందుకు విహారి.. ఇటీవ‌ల కాలంలో భీష్మ అనే సినిమా చూశాను. ఫుల్ కామెడీ మూవీ పేర్కొన్నారు. హీరో ఎవ‌రు అని అశ్విన్ అడగ‌గా అందుకు హ‌నుమ‌..నితిన్ అని చెప్పాడు. ఆ త‌ర్వాత అశ్విన్ మాట్లాడుతూ.. మా ఇంట్లో అంద‌రు పాత తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు. మేము తెలుగు సినిమాల‌కి పెద్ద ఫ్యాన్స్ అని పేర్కొన్నారు.



భీష్మ గురించి ఇద్ద‌రు స్టార్ క్రికెట‌ర్స్ మాట్లాడుకున్న నేప‌థ్యంలో చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు వెంకీ కుడుముల గ‌ర్వంగా ఫీల‌య్యాడు. నేను క్రికెట్ అభిమానిని కావ‌డం వ‌ల‌న అశ్విన్‌, హ‌నుమ విహారిలు భీష్మ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవ‌డం సంతోషంగా అనిపించింద‌ని అన్నాడు. అలానే భీష్మ‌ని ఇష్ట‌ప‌డ్డందుకు హ‌నుమ విహారికి, తెలుగు సినిమాల‌ని ప్రేమిస్తున్నందుకు అశ్విన్‌కి కృత‌జ్ఞ‌తలు తెలిపాడు వెంకీ కుడుముల‌. ఇదే సంద‌ర్బంలో వెంకీ ట్వీట్‌కి స్పందించిన హ‌నుమ‌..సినిమా చాలా న‌చ్చింది. అలానే అశ్విన్‌తో మాట్లాడ‌డం మంచిగా అనిపించింది. భీష్మ సినిమా చూడ‌మ‌ని ఆయ‌న‌కి కూడా చెప్పాను అని హ‌నుమ విహారి త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు



Really enjoyed the movie as much as I enjoyed the conversation with @ashwinravi99

I’ll make him watch bheeshma too. ???? https://t.co/9VW7V1htJ4