ఇంట్లో నాలుగు గోడల మధ్య గడుపుతున్నప్పుడు..

హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ కారణంగా దేశమంతా లాక్‌డౌన్‌ విధించడంతో ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఉదయం నిద్రలేచిన దగ్గరి నుంచి పడుకునే వరకు కొంత సమయం కుటుంబ సభ్యులతో పిచ్చాపాటిలో గడుపుతున్నారు. ఇదే సమయంలో సెలబ్రిటీలు సోషల్‌మీడియా వేదికగా పోస్టింగ్‌లు, వీడియోలు, సందేశాలతో అభిమానులను చైతన్య పరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్‌ శ్రీవాస్‌ కరోనా వైరస్‌, లాక్‌డౌన్‌ గురించి తన అభిప్రాయలు పంచుకున్నారు. సెల్ఫ్‌ క్వారంటైన్‌లో ఉన్న శ్రీవాస్‌ 21వ శతాబ్ధంలో 21 రోజుల లాక్‌డౌన్‌ గురించి తన మనసులోని ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.

Director #SriWaas sharing his views about #coronavirus and #Lockdown21

21st century.. 21 days Lockdown

This is purely an awareness bell from the nature to us in protecting Earth. We should all participate in this #SelfQuaratine sincerely so that we can celebrate Victory later pic.twitter.com/4y2eUZp6Vo