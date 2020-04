లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతుండ‌టంతో ప్ర‌జ‌ల‌తోపాటు టాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు ఇళ్ల‌కే ప‌రిమిత‌మవుతున్నారు. హోం క్వారంటైన్ స‌మ‌యంలో ర‌క‌ర‌కాల టిప్స్ ను ఫాలో అవుతున్నారు. ద‌ర్శ‌కుడు బోయ‌పాటి శ్రీను సర‌దాగా గ‌రిటె ప‌ట్టాడు. కిచెన్ లోకి వెళ్లి నాన్ వెజ్ వంట‌కం చేశాడు. త‌న పిల్ల‌లు, ఇత‌ర కుటుంబ‌స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి బోయ‌పాటి వంట చేస్తున్న వీడియో నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

బీ ది రియ‌ల్ మెన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఎన్టీఆర్, వెంక‌టేశ్ ఇల్లు శుభ్రం చేయ‌డం, తోట ప‌నులు చేయ‌డం, వంట చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. వ‌రుణ్‌తేజ్‌, మ‌హేశ్ తోపాటు ప‌లువురు తార‌లు ఒక‌రికొక‌రు ఛాలెంజ్ ‌విసురుకుంటున్నారు.

Director #BoyapatiSrinu cooking for family in this #QuarantineTime. He is happily enjoying the kitchen work with kids.#StayHomeStaySafe#CoronaLockdown #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/9acjLJfBk0