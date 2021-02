రామ్ చరణ్ తర్వాతి సినిమా ఏంటి..చాలా రోజులుగా దీనికి సమాధానం దొరకడం లేదు. కానీ ఇప్పటికి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏకంగా భారీ సినిమానే పట్టేసాడు ఈయన. సంచలన దర్శకుడు శంకర్‌తో రాంచ‌ర‌ణ్‌ తర్వాతి సినిమా చేయనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం రాజమౌళి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రం తర్వాత మరో ఇద్దరు ముగ్గురు దర్శకులు కథలు వినిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందులో కొందరి కథలు కూడా రామ్ చరణ్ విన్నాడు. అయితే ఎవరికీ ఓకే మాత్రం చెప్పలేదు. ట్రిపుల్ ఆర్ తో పాటే చిరంజీవి ఆచార్య సినిమాలో కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు మెగా వారసుడు. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు చ‌ర‌ణ్ తర్వాతి సినిమా శంకర్ తో ఉండబోతుంది. తమిళ అగ్ర దర్శకుడు శంకర్ ఇప్పుడు భారతీయుడు 2 సినిమా చేస్తున్నాడు.



కమల్ హాసన్ హీరోగా దాదాపు 200 కోట్ల బడ్జెట్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు శంకర్. దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కథను రాసుకున్నాడు శంకర్. ఇండియన్ 2 తర్వాత శంకర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రాబోతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు డబ్బింగ్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించడం తప్ప..స్ట్రెయిట్ సినిమా ఒక్కటి కూడా చేయలేదు. మధ్యలో స్నేహితుడు సినిమాను తెలుగులో మహేష్ బాబు హీరోగా రీమేక్ చేయాలనుకున్నాడు కానీ ఆయన చేయనని చెప్పేసాడు. మరోవైపు ఈయన తొలి సినిమా జెంటిల్ మెన్ కథ కూడా ముందు రాజశేఖర్ కు చెప్తే అప్పటికి ఆయన ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా ఈ సినిమాకు నో చెప్పాడు. దాంతో ఆ కథలోకి అర్జున్ వచ్చాడు. అలా పూర్తిగా తమిళ ఇండస్ట్రీకే పరిమితం అయిపోయాడు శంకర్.



అలాంటి దర్శకుడు ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ తో సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాను దిల్ రాజు నిర్మించబోతున్నాడు. ఇది ఈయన నిర్మాణ సంస్థకు 50వ సినిమా కావడం విశేషం. ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత శంకర్ కాంబినేషన్ సెట్స్ పైకి రానుంది. ఇప్పటికే స్టోరీ నెరేషన్ జరిగిపోయింది. శంకర్‌తో సినిమా చేయాలని చిరంజీవి చాలా ఏళ్లు ప్రయత్నించాడు కానీ ఆయనకు కుదర్లేదు. ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు రామ్ చరణ్‌కు శంకర్ తో సినిమా చేసే అవకాశం వచ్చింది. పాన్ ఇండియన్ స్థాయిలోనే ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. అన్నట్లు కొన్నేళ్లుగా శంకర్ కు సరైన విజయం లేదు. భారీ అంచనాలతో వచ్చిన 2.0, ఐ సినిమాలు అంచనాలు అందుకోలేదు. స్నేహితుడు కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఆడింది.

Excited to be a part of Shankar Sir's cinematic brilliance produced by Raju garu and Shirish garu.



Looking forward to #RC15 ! @shankarshanmugh @SVC_official #SVC50 pic.twitter.com/SpjOkqyAD4