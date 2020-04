పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శానిటైజర్స్,మాస్క్ లు పంపిణీ చేసిన దిల్ రాజు

క‌రోనా నియంత్ర‌ణ కోసం ఫ్యామిలీని సైతం లెక్క చేయ‌కుండా నిద్రాహారాలు మాని ప‌ని చేస్తున్న వైద్యులు, పోలీసులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ప్ర‌జ‌లు అండ‌గా నిలుస్తున్నారు. వారి త్యాగాన్ని గుర్తిస్తూ ఒక్కొక్క‌రు ఒక్కో ర‌కంగా వారికి చేయూతనందిస్తున్నారు. తాజాగా ప్ర‌ముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు జీహెచ్ ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శానిటైజర్స్ , మాస్క్ లు పంపిణీ చేసారు. ఆయ‌న‌తో పాటు మేయ‌ర్ బొంతు రామ్మోహ‌న్ కూడా ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నారు.



క‌రోనా నిర్మూల‌న‌లో భాగంగా ప్ర‌భుత్వానికి త‌మ వంతు సాయంగా రూ.10 ల‌క్ష‌ల రూపాయ‌ల‌ని దిల్ రాజు అందించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇటీవ‌ల కేటీఆర్‌ని క‌లిసి చెక్ అందించారు.

Appreciate @SVC_official Producer Dil Raju garu for his concern for our sanitation force who has come forward to sponsor sanitizers and protective face masks. Distributed few along with @PDUCD_GHMC. Happy that he’s ready to arrange more if needed.@KTRTRS @arvindkumar_ias pic.twitter.com/jfloUx0oGG