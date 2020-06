చిన్నారుల‌పై జ‌రుగుతున్న దాడులు, వేధింపులను తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అవ‌ర‌ముంద‌ని బాలీవుడ్ న‌టి ప్రియాంక చోప్రా కోరుతున్నారు. పౌష్టికాహార లోపంతో, అర్థాక‌లితో అల‌మ‌టిస్తున్న చిన్నారుల‌పై దూష‌ణలు, వేధింపులు అంగీకార‌యోగ్యం కాదంటున్నారు. బ‌ల‌హీనస్థితిలో ఉన్న చిన్నారుల‌ను ర‌క్షించ‌డానికి అంద‌రూ ప్ర‌థ‌మ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల‌ని ప్ర‌జ‌ల‌కు సూచించారు.



నాకు వ్య‌క్తిగ‌తంగా ఎన్నో భ‌యాన‌క క‌థ‌లు విన్న త‌ర్వాత ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా చిన్నారుల‌పై జ‌రుగుతున్న దాడులు ఆమోదింప‌ద‌గిన‌వి కాదని‌పించింది. ముక్కుప‌చ్చ‌లార‌ని చిన్నారుల‌పై వేధింపులు, వివ‌క్ష‌ను ఆపేందుకు భార‌త్ లో 1098 నంబ‌ర్ కు డ‌య‌ల్ చేసి స‌మాచార‌మందించాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. మ‌న పిల్ల‌ల‌ను కాపాడుకుందామ‌ని ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ పెట్టారు.

ఎవ‌రైనా పిల్ల‌ల ప‌ట్ల‌ దుర్మార్గంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తుంటే చూస్తూ ఉండిపోవ‌ద్దు. చిన్నారుల‌ను ర‌క్షించేందుకు డ‌య‌ల్ 1098కు ఫోన్ చేయండి. వారిని పున‌రావాస కేంద్రాల‌కు త‌ర‌లించేలా చూడండి అని కేంద్ర‌మంత్రి స్మృతి ఇరానీకి ట్వీట్ కు స్పందిస్తూ రీట్వీట్ చేశారు ప్రియాంక చోప్రా. 2016 నుంచి ప్రియాంక చోప్రా యూనిసెఫ్ తో క‌లిసి బాల‌ల హ‌క్కుల‌ను కాపాడేందుకు త‌న‌వంతు కృషి చేస్తున్నారు.

The innocence of a child is so fragile, and the responsibility to protect that is one of paramount importance. Having personally heard so many horror stories, there are too many children who have endured the worst of humanity, and this is simply unacceptable. (1/2) https://t.co/Et7QTCq8Y9