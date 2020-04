మీరు మాకే కాదు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి.. చిరుపై డీజీపీ

క‌రోనా వ్యాప్తిని అరికట్టాలంటే లాక్ డౌన్ ఒక్కటే ప‌రిష్కారం అని ప్ర‌భుత్వాలు చెప్ప‌డంతో పోలీసులు ప్రజలను ఇంటికే పరిమితం చేస్తూ కఠిన ఆంక్షలు పెడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు సక్రమంగా అమలుగా కావడానికి, ప్రజలు బయటికి రాకుండా చేయడానికి పోలీసులు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి రోడ్లపై డ్యూటీ చేస్తున్నారు. వీరి శ్రమను కొనియాడుతూ, కష్టానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఓ ప్రత్యేక వీడియో సందేశం పంపారు. పోలీసుల నిరంతర శ్రమకు ఆయన సెల్యూట్ చేశారు.



చిరు ట్వీట్‌కి స్పందించిన తెలంగాణ డీజీపీ .. మీరు మ‌మ్మ‌ల్నే కాదు, అంద‌రికి స్పూర్తిగా ఉంటారు. మిమ్మ‌ల్ని ఆద‌ర్శంగా తీసుకునే ఎంతో మందిని మీ మాట‌ల‌తో చైతన్యవంతులని చేశారు. పోలీస్ కుటుంబం నుండి వ‌చ్చిన మీరు చెప్పిన మాట‌లు కోవిడ్ 19కి వ్యతిరేకంగా మేం చేసే యుద్ధంలో మాకెంతో సాయ‌ప‌డ‌తాయి . మీ మాటలు ప్రతి ఒక్కరూ లాక్‌డౌన్‌ని పాటించేలా చేస్తాయి అని డీజీపీ తెలంగాణ పోలీస్ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డి.. చిరు ట్వీట్‌కి స్పందించారు.



You have not only inspired us, the entire force, but also awakened a wide audience, who gets inspired by you. "Being a member from Police Family'' - it means a lot, would help us greatly, in this battle against #Covid19. Your words can surely let everyone stick to #LockDown. https://t.co/ovgj4HvdYT