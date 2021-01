నంద‌మూరి ఫ్యామిలీ హీరో తార‌క‌ర‌త్న తొలి నాళ్ళ‌ల్లో హీరోగా న‌టించారు. ఆయ‌న న‌టించిన సినిమాలు పెద్ద‌గా స‌క్సెస్ కాక‌పోవ‌డంతో కొంత గ్యాప్ తీసుకొని విల‌న్‌గా స్టైలిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక తాజాగా ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు దేవినేని నెహ్రూ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘దేవినేని’ లో లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. న‌ర్రా శివ నాగేశ్వ‌ర‌రావు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జీఎస్ఆర్, రాము రాథోడ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.



వంగవీటి రాధ పాత్రలో నటుడు బెనర్జీ, వంగవీటి రంగా పాత్రలో సురేష్ కొండేటి, చలసాని వెంకటరత్నం పాత్రలో తుమ్మల ప్రసన్న కుమార్, కెఎస్ వ్యాస్ పాత్రలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి నటించారు. బెజవాడలో ఇద్దరు మహా నాయకుల మధ్య స్నేహం, వైరంతో పాటు కుటుంబ నేపథ్యంలో సెంటిమెంట్‌ కలయికలో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. తాజాగా చిత్ర మోష‌న్ పోస్ట‌ర్ విడుదల కాగా, ఇది ఆక‌ట్టుకుంటుంది.



Here it is....Motion Poster Of #Devineni ????#DevineniMotionPoster https://t.co/DD7WzYxYa5