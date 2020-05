రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో పాత వీడియోలు షేర్ చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌కి థ్రిల్ అందిస్తున్నాడు. తాజాగా యూఎస్ టూర్‌లో స్టేజ్ ప‌ర్‌ఫెర్మెన్స్‌కి సంబంధించిన వీడియో విడుద‌ల చేశాడు. ఇందులో మ‌హేష్ న‌టించిన 1 నేనొక్క‌డే సినిమాలోని హూ ఆర్ యూ అనే పాట‌తో దేవి శ్రీ ఆడిటోరియాన్ని షేక్ చేశాడు.

యూఎస్ టూర్ కోసం దాదాపు నాలుగు నెల‌ల పాటు ప్రీ వ‌ర్క్ చేసిన‌ట్టు దేవి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపాడు. స్టేజ్‌పై దేవి చేసిన సంద‌డికి ప్రేక్ష‌కులు ఈల‌లు గోల‌ల‌తో హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. ఇటీవ‌ల దేవి రిహార్సల్‌‌లో భాగంగా శ్ర‌ద్ధా దాస్‌తో క‌లిసి చేసిన సంద‌డికి సంబంధించి వీడియో విడుద‌ల చేయ‌గా, ఇది ఫుల్ వైర‌ల్ అయింది.

