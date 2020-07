భావిత‌రాలకి ఆకుప‌చ్చని తెలంగాణ‌ని అందించ‌డానికి రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ మూడవ విడత స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా సాగుతుంది. తాజాగా ప్రముఖ సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ .. మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మాత ర‌వి ఇచ్చిన‌ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించి మొక్క‌లు నాటారు.త‌ల్లి ప‌ర్య‌వేక్ష‌ణ‌లో మేన‌కోడ‌లు సాయంతో మొక్క‌లు నాటాన‌ని దేవి శ్రీ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా పేర్కొన్నారు.



గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ని కొన‌సాగించాల‌ని దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ ..హ‌రీష్ శంక‌ర్, శృతి హాస‌న్‌ల‌కి ఛాలెంజ్ విసిరారు. అలానే నీ క‌న్ను నీలి స‌ముద్రం పాట న‌చ్చిన వారంద‌రు ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించాలంటూ కోరారు దేవి. ఈ ప్రపంచాన్ని ఆకుప‌చ్చ‌గా మార్చే బాధ్య‌త మ‌నంద‌రి మీద ఉంద‌ని పేర్కొన్నారు.



