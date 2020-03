ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఎన్నో ఛాలెంజ్‌లు వ‌చ్చాయి. వాటిలో దేనిక‌దే ప్ర‌త్యేకం. తాజాగా సేఫ్ హ్యాండ్స్ అనే ఛాలెంజ్ న‌డుస్తుంది. కరోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభిస్తున్న నేప‌థ్యంలో టెడ్రోస్ అధ‌నామ్ గెబ్ర‌యెసుస్‌( డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో జ‌న‌ర‌ల్ డైరెక్ట‌ర్‌) స‌రికొత్త ఛాలెంజ్‌ని తీసుకొచ్చారు. ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన వారు చేతుల‌ని శుభ్రంగా క‌డుక్కోవ‌డంతో పాటు మ‌రో ముగ్గురు లేదా న‌లుగురికి ఛాలెంజ్ విస‌రాలి.



టెడ్రోస్ .. బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా ప‌దుకొణేకి సేవ్ హ్యాండ్స్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. ఈ ఛాలెంజ్ స్వీక‌రించిన అమ్మ‌డు చేతుల‌ని స‌బ్బుతో శుభ్రంగా క‌డుక్కుంటున్న వీడియోని సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ.. స్పోర్ట్స్ ప‌ర్స‌న్స్ విరాట్ కోహ్లీ, రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్‌, క్రిస్టియానో రొనాల్డోల‌ని నామినేట్ చేసింది. త‌న‌ని నామినేట్ చేసిన టెడ్రోస్‌కి కృత‌జ్ఞ‌తలు తెలియ‌జేస్తూ.. ఈ ఛాలెంజ్ ప్ర‌జ‌ల ఆరోగ్యంని త‌ప్ప‌క కాపాడుతుంది. దీనిని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు త‌ప్ప‌క పాటించాల‌ని పిలుపునిచ్చింది దీపికా. ఇదిలా ఉంటే డాక్ట‌ర్ టెడ్రోస్‌.. ప్రియాంక చోప్రా, ఆర్నాల్డ్‌, మోడ‌ల్ క్రిస్టి ట‌ర్లింగ్టంన్‌ల‌ని కూడా నామినేట్ చేశారు.

Thank You @DrTedros, for nominating me for the #SafeHands Challenge!#COVID19 surely is an uphill health and public safety task, but all of us are in this fight together!I further nominate @rogerfederer,@Cristiano and @imVkohli to take up this challenge! #coronavirus #StaySafe https://t.co/45glSxXkqP pic.twitter.com/7s7R4pIrrL