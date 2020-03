దీపికా, అనుష్క సేఫ్‌ హ్యాండ్స్‌ ఛాలెంజ్‌..వీడియో

కరోనావైరస్‌ (కోవిడ్‌-19)కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత శుభ్రత అవసరాన్ని తెలియజేస్తూ డబ్ల్యూహెచ్‌వో సేఫ్‌ హ్యాండ్స్‌ ఛాలెంజ్‌ నిర్వహిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. డబ్ల్యూహెచ్‌వో డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ టెడ్రొస్‌ అధనొమ్‌ ఘెబ్రెయెసస్‌ ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటి దీపికాపదుకొనేను ఈ ఛాలెంజ్‌కు నామినేట్‌ చేశారు. టెడ్రొస్‌ ఛాలెంజ్‌ స్వీకరించిన దీపికా..చేతులు ఎలా కడుక్కోవాలో తెలియజేస్తూ వీడియోను ట్విట్టర్‌ లో షేర్‌ చేసింది.

కోవిడ్‌-19 ప్రజారోగ్యం, భద్రతకు పెద్ద టాస్క్‌ లాంటి. దీనిపై మనందరం కలిసి పోరాటం చేస్తున్నాం అని పోస్ట్‌ పెట్టింది దీపికా. ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడాకారుడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో, టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ, టెన్నిస్‌ స్టార్‌ రోజర్‌ ఫెదరర్‌కు దీపికా పదుకొనే ఈ ఛాలెంజ్‌ విసిరింది. అనుష్కశర్మ కూడా ఈ ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొంది.

Thank You @DrTedros, for nominating me for the #SafeHands Challenge!#COVID19 surely is an uphill health and public safety task, but all of us are in this fight together!I further nominate @rogerfederer,@Cristiano and @imVkohli to take up this challenge! #coronavirus #StaySafe https://t.co/45glSxXkqP pic.twitter.com/7s7R4pIrrL