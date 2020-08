టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిల‌ర్‌ల‌లో ఒక‌రైన ద‌గ్గుబాటి రానా శ‌నివారం ఓ ఇంటివాడ‌య్యాడు. కుటుంబ స‌భ్యులు, బంధు మిత్రుల స‌మ‌క్షంలో త‌న ప్రేయ‌సి మిహికా బ‌జాజ్‌తో క‌లిసి ఏడ‌డుగులు వేశాడు. పెళ్ళికి వ‌చ్చిన అతిథులు నూత‌న దంప‌తులకి ఆశీర్వ‌చనాలు అందించారు. రామానాయుడు స్టూడియోలో రానా- మిహికాల వివాహ వేడుక జ‌రగ‌గా, ప‌లు జాగ్ర‌త్త‌ల న‌డుమ వివాహ తంతు నిర్వ‌హించారు.



పెళ్లిలో మిహికా ప్రముఖ డిజైనర్‌ అనామికా ఖన్నా డిజైన్‌ చేసిన గోల్డ్‌ మరియు క్రీమ్‌ కలర్‌ లెహంగాను ధరించారు. రానా గోల్డ్ క‌ల‌ర్ ధోతి ధ‌రించాడు. చూడ‌ముచ్చ‌టగా ఉన్న ఈ జంట‌కి అభిమానులు, సినీ ప్రేక్ష‌కులు శుభాకాంక్ష‌లు అందించారు. పెళ్ళిలో వెంక‌టేష్‌, నాగ చైత‌న్య‌, స‌మంత‌, రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, ఉపాస‌న‌, అల్లు అర్జున్ సంద‌డి చేశారు.

Finally my hulk is married ❤️wishing @ranadaggubati #miheeka a very happy life together!!???????? pic.twitter.com/RJEw5CZq0L

Congrats & Best Wishes to @RanaDaggubati & #MiheekaBajaj for a Long and Happy Life Together#RanaMiheekaWedding #RanaMiheeka pic.twitter.com/acyWHKedW4