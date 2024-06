June 9, 2024 / 12:43 PM IST

Mumbai Airport | ముంబై విమానాశ్రయంలో ఎయిరిండియా విమానానికి తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. రన్‌వేపై నుంచి ఎయిరిండియా విమానం టేకాఫ్ అవుతున్న స‌మ‌యంలో అదే స‌మ‌యానికి ఇండిగో విమానం ల్యాండ్ అయ్యింది. దీంతో టేకాఫ్ అవుతున్న ఎయిరిండియా జెట్ తృటిలో ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకుంది. ఈ ఘటన ముంబై విమానాశ్రయంలో శ‌నివారం చోటుచేసుకుంది. ఇక ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ఆదేశించ‌డంతో పాటు డ్యూటీలో ఉన్న ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అధికారిని తొలగించింది. ఇక ఈ రెండు విమానాలు ద‌గ్గ‌రిగా వ‌చ్చిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Woh, this looks real close.@IndiGo6E lands just when @AirIndia was taking-off at Mumbai Airport.@DGCAIndia @FAANews @CSMIA_Official @MoCA_GoI pic.twitter.com/wRtFiTLKHE

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) June 9, 2024