సంచ‌ల‌న ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ‌.. శృంగార తార మియా మాల్కోవా కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన చిత్రం క్లైమాక్స్. గ‌తంలో జీఎస్టీ(గాడ్ సెక్స్ ట్రూత్) అనే షార్ట్ ఫిలింని మియాతో తెర‌కెక్కించిన వ‌ర్మ ఈ సారి ఏకంగా సినిమానే రూపొందించాడు. క్లైమాక్స్‌కి సంబంధించిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ యూత్ మ‌న‌సుల‌ని కొల్ల‌గొట్టింది. ఇక సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడ‌నే ఎదురు చూస్తున్న ప్రేక్ష‌కుల‌కి వ‌ర్మ తాజాగా గుడ్ న్యూస్ అందించాడు.



'క్లైమాక్స్' సినిమాను ఓటీటీ వేదికపై RGVWorldTheatreలో విడుద‌ల చేస్తా అన్న వ‌ర్మ తాజాగా కొత్త రిలీజ్ డేట్ ప్ర‌క‌టించాడు. ''మియా మాల్కోవా 'క్లైమాక్స్' మూవీ జూన్ 6వ తేదీన రాత్రి 9 గంటలకు విడుదల కానుంది. ఈ మూవీని RGVWorld.in/ShreyasET వేదికపై చూడొచ్చు. పే ఫర్ వ్యూ మోడల్‌లో ఈ సినిమాను మీ ముందుకు తెస్తున్నా. ఒక్కో వ్యూ కోసం 100 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన లాగిన్ వివరాలు త్వరలోనే ప్రకటిస్తా అని త‌న ట్వీట్ ద్వారా ప్ర‌క‌టించారు రాము.



ఇప్ప‌టికే ప‌లు టీజ‌ర్స్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌తో అంచ‌నాలు పెంచిన రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ రేపు (మే 30) సాయంత్రం 5 గంటలకు మ‌రో ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు పేర్కొన్నాడు. కాగా, వ‌ర్మ మ‌రోవైపు క‌రోనా వైర‌స్ అనే చిత్రంతోను బిజీగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇటీవ‌ల విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్‌కి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.



BREAKING NEWS ⁦@MiaMalkova⁩ ‘s full film CLIMAX releasing June 6 th 9 pm on app of https://t.co/FD65qcsZgc on a pay per view model ..price to watch will be Rs 100 per view .Log in Details will be given soon.. Trailer 2 will release tmrw 30th May 5 Pm GET READY to #CLIMAX pic.twitter.com/3iT4r19nKs