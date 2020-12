క్రిస్మస్ ట్రీ టాటూ వేయించుకున్న ఈ హీరోను గుర్తుపట్టండి?

పండుగలకు కులమతాలతో సంబంధం లేదు. ఏ పండుగ వచ్చినా అందరూ కలిసిమెలసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. డిసెంబర్ 25న మేరీ క్రిస్మస్ సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు ఈ పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. టాలీవుడ్‌ హీరోలు చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, మహేశ్‌ బాబు తదితరులు ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇదంతా ఇలా ఉంటే ఒక హీరో మాత్రం క్రిస్మస్ ట్రీని ఏకంగా తన వీపుపై టాటూ వేయించుకున్నాడు. ఇది చూసి అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. సాధారణంగా క్రిస్మస్ పండుగ అంటే ఇంటి చుట్టూ లైటింగ్, శాంతాక్లాజ్‌లను అలంకరిస్తారు. చిరంజీవితో పాటు మహేశ్‌ బాబు కుటుంబం కూడా ఇదే చేసింది. వీళ్ళ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయ్ ఇప్పుడు.

ఇదిలా ఉంటే మహేశ్‌ బావ సుధీర్ బాబు క్రిస్మస్ విషెస్ తెలుపుతూ షేర్ చేసిన పిక్ బాగా వైరల్ అవుతోంది. అందులో అంత ప్రత్యేకత ఏముంది అనుకోవచ్చు. ఆ ఫొటోలో వీపుపై క్రిస్మస్ ట్రీని టాటూగా వేయించుకున్నాడు సుధీర్. ఈ ఫోటో అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. టాలీవుడ్ లో ఫిజిక్ విషయంలో సుధీర్ అందరికంటే ముందున్నాడు. సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ.. సిక్స్ ఫీట్ హైట్ తో పిచ్చెక్కిస్తాడు సుధీర్ బాబు. ప్రస్తుతం ఆయన వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. మొన్న నానితో కలిసి నటించిన వి సినిమా అంచనాలు అందుకోక పోవడంతో తర్వాతి సినిమాపై దృష్టి పెట్టాడు. ఏదేమైనా ఈయన క్రిస్మస్ ట్రీ టాటూ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.



Merry Christmas ???????? Get a Christmas tree not just in your backyards but also on your backs ???????? #newyearresolution pic.twitter.com/GE8o2f7hUu