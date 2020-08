బాలీవుడ్ న‌టుడు సంజ‌య్ ద‌ల్ లంగ్ క్యాన్స‌ర్ బారిన పడిన సంగ‌తి తెలిసిందే. క‌రోనా ప‌రీక్ష‌ల కోసం ఆసుప‌త్రికి వెళ్ళ‌గా, ఈ విష‌యం బ‌యట‌ప‌డింది. ప్ర‌స్తుతం ఆయ‌న స్టేజ్‌-3 ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. చికిత్స కోసం ఆయ‌న అమెరికాకి వెళ్ళ‌నున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. అయితే క్యాన్స‌ర్ కార‌ణంగా బాలీవుడ్ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి చెందిన ఎంద‌రో మృత్యువాత ప‌డ్డారు, కొంద‌రు జ‌యించారు. సంజ‌య్ ద‌త్ కూడా క్యాన్సర్‌ను జయించి తిరిగి వస్తాడనే ఆశతో అభిమానులు ఉన్నారు.



సంజ‌య్‌కి క్యాన్స‌ర్ అని తెలుసుకొని ఉలిక్కి ప‌డ్డ అభిమానులు, స‌న్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు సంజూ భాయ్ త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ప్రార్ధిస్తున్నారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా..సంజ‌య్ ద‌త్‌ని హ‌గ్ చేసుకున్న ఫోటోని షేర్ చేస్తూ.. భాయ్ , మీ ఆరోగ్య ప‌రిస్థితిని తెలుసుకొని చాలా బాధ‌ప‌డ్డాను. మీరు గొప్ప పోరాట‌యోధుడు. కొన్ని సంవ‌త్స‌రాలుగా అనేక సంక్షోభాల‌ని అధిగ‌మించారు. ఈ స‌మ‌స్య నుండి కూడా బ‌య‌ట‌కి వ‌స్తార‌న‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీరు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని మేమంద‌రం ప్రార్ధ‌న‌లు చేస్తున్నాం అని చిరు ట్వీట్ చేశారు. కాగా, సంజ‌య్ ద‌త్ న‌టించిన మున్నాభాయ్ ఎంబీబీస్ చిత్రాన్ని చిరు.. శంక‌ర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ పేరుతో రీమేక్ చేసి సూప‌ర్భ్ హిట్ కొట్టిన విష‌యం తెలిసిందే.



Dearest @duttsanjay bhai , pained to know you are confronted with this health situation.But you are a fighter & have vanquished many crises over the years. Have no doubts you will come out of this with flying colors too.All our love and prayers for your speedy recovery. pic.twitter.com/uMTf3sN5R3