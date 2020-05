స‌రిగ్గా మూడు ద‌శాబ్ధాల క్రితం విడుద‌లై వెండితెర‌పై సంచ‌ల‌నాలు సృష్టించిన చిత్రం ‘జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి’ చిరంజీవి, శ్రీదేవి జంటగా రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం 1990 మే 9న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఇంత‌టి అద్భుత‌మైన చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రావ‌డానికి ఎంద‌రో స‌మిష్టి కృషి ఉంది. సినిమాలోని ప్రతి ఫ్రేమ్‌ను మ్యాజికల్‌గా చూపించిన డీఓపీ విన్సెంట్‌, అందమైన సెట్స్‌తో మైమరపించేసిన ఆర్డ్‌ డైరెక్టర్‌ చలం, ఎడిటింగ్‌ స్కిల్‌తో సినిమాకు సూపర్‌ టెంపోనిచ్చిన చంటి, పాటలు, మాటలతో మెస్మరైజ్‌ చేసిన వేటూరి, జంధ్యాల. వీళ్లందరి కష్టానికి ప్రాణం పోసిన‌ లెజెండ్‌ ఇళయరాజా.



వైజ‌యంతి మూవీస్ బేన‌ర్‌పై విడుద‌లైన జ‌గ‌దేక వీరుడు అతిలోక‌సుంద‌రి చిత్రానికి సంబంధించి చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నో విష‌యాలు ఉన్నాయి. తిరుమ‌ల‌లో ఈ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్ట‌గా, చిత్ర రిలీజ్ స‌మయంలో భీబ‌త్స‌మైన తుఫానుతో ప్ర‌జ‌లు అనేక ఇబ్బందులు ప‌డ్డారు. ఆ స‌మ‌యంలోను చిత్రానికి ప్రేక్ష‌కులు పోటెత్త‌డం ఎప్ప‌టికి మ‌రిచిపోలేని విష‌య‌మ‌ని చిరంజీవి అన్నారు. తాజాగా వీడియో ద్వారా మ‌రిన్ని విష‌యాలు చిరు షేర్ చేసుకున్నారు. మీరు ఆ సంగ‌తులు విని ఆనందం పొందండి



When audiences brave cyclones & flock to theaters it shows how much they loved a movie.Moments,any artist & film maker dreams of & lives for. Humbled by all da love

In a career of over 100 films, there are many that I absolutely love and feel happy to have been a part of!



But #JVAS remains the most memorable.



A big thanks to Chiranjeevi, Sridevi and Ashwini Dutt for taking the amazing journey with me.



⏯https://t.co/aCB28inhXa pic.twitter.com/0xo193n8Up