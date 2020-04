ఉగాది ప‌ర్వ‌దినాన సోష‌ల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిరంజీవి చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా క‌రోనాపై ప్ర‌జ‌ల‌లో విస్త్రృత అవ‌గాహ‌న క‌లిపించేలా ట్వీట్స్ చేస్తూ వ‌స్తున్నారు. ఇక తాజాగా ప్ర‌ధాన మోదీ పిలుపుపై స్పందిస్తూ వీడియో షేర్ చేశారు చిరు. ఇందులో ఆయ‌న మాట్లాడుతూ.. మోదీ పిలుపు మేర‌కు ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి 9 నిమిషాల పాటు లైట్లు ఆర్పేసి కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి ఆరుబ‌య‌ట దీపాలు వెలిగించుదాం. క‌రోనాని తుదుమ‌ట్టించేందుకు భార‌తీయులంతా ఒక్క‌టి అయ్యార‌న్న‌ సందేశాన్ని ప్ర‌పంచ దేశాల‌కి తెలుపుదాం. రండి.. మోదీ పిలుపుకి స్పందించండి. కరోనాని అంత‌మొందించండి. అంద‌రు ఒక్క‌టై వెలుగులు నింపండి అని స్ప‌ష్టం చేశారు.



ఇక మెగా పవర్‌స్టార్‌ రామ్‌చరణ్ కూడా స్పందించారు. ప్రధాని మోదీ పిలుపును గౌరవించి ప్రతి ఒక్కరు రేపు రాత్రి 9 గంటలకు 9 నిమిషాలపాటు దిపాలు వెలిగించాలని కోరారు ‘అందరికి నమస్కారం. లాక్ డౌన్ నిర్ణయాన్ని గౌరవించి పాటిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల గర్విస్తున్నాను. వారందరిపైనా నా ప్రేమాభిమానాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడదే స్ఫూర్తితో రేపు రాత్రి 9 గంటలకి తొమ్మిది నిమిషాల పాటు మన ఇళ్లలో ఉన్న లైట్లన్ని ఆపేసి దీపాలు వెలిగిద్దాం. మన ప్రధానమంత్రి గారి మాట పాటిద్దాం. కరోనాలేని భారత్‌ను సాధిద్దాం’ అని రామ్‌ చరణ్ త‌న ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సినీ కార్మికులను ఆదుకునేందుకు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కోటి రూపాయలు విరాళం అందించ‌గా, రామ్ చ‌ర‌ణ్ రూ. 70 ల‌క్ష‌లు ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే .



Tomorrow #5thApr20 @9PM for 9 minutes, ONLY from the safety of our homes, let us all light lamps to drive away the darkness and gloom of #Corona. Let us show that we are all United in this fight to save humanity. #LightForIndia#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/c6olRBsSWP