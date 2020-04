ఉగాది ప‌ర్వ‌దినాన సోష‌ల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి త‌న తొలి ట్వీట్‌గా క‌రోనాని జ‌యించేందుకు ప్ర‌తి ఒక్క‌రం ఇంటి ప‌ట్టునే ఉందాం అని పిలుపునిచ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆ రోజు నుండి నేటి వ‌ర‌కు చిరంజీవి ప్ర‌తి రోజు క‌రోనాకి సంబంధించి ఏదో ఒక ట్వీట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఆయ‌న ప‌రిస‌రాల‌ని ప‌రిశుభ్రంగా ఉంచుకుందామ‌ని చెబుతూ త‌న ఇంటి ప‌రిస‌రాల‌లో స్ప్రే కొడుతున్న వీడియోని షేర్ చేశారు. లాక్‌డౌన్ యాక్టివిటీస్‌లో భాగంగా తాను ఈ ప‌ని చేస్తున్నాను అని చిరు తెలిపారు. ప్ర‌స్తుతం కొర‌టాల శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఆచార్య సినిమా చేస్తున్న చిరంజీవి లాక్ డౌన్ వ‌ల‌న ఆ సినిమాకి తాత్కాలిక బ్రేక్ ఇచ్చిన విష‌యం విదిత‌మే.



The paths we take should always be clean #LockdownActivities #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/7Ie4frsTut