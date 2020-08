ఆగ‌స్ట్ 22న చిరంజీవి 65వ వ‌సంతంలోకి అడుగిడిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీల నుండి శుభాకాంక్ష‌ల వెల్లువ కురిసింది. ఇక కొంద‌రైతే చిరు కోసం స్పెష‌ల్ బ‌ర్త్ డే గిఫ్ట్ అందించారు. ఇందులో భాగంగా ‘లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్’ ఫేం సుధాకర్ కోమాకుల త‌న శ్రీమ‌తి హారిక‌తో క‌లిసి ‘ఛాలెంజ్’ చిత్రంలోని ‘ఇందువదన కుందరదన.. ఐ లవ్ యు ఓ హారిక... నీ ప్రేమకే జోహరిక’ పాటను.. రీ క్రియేట్ చేసి మెగా ఫ్యాన్స్ కి ట్రీట్‌గా అందించారు. ఆదిత్య మ్యూజిక్ తమ అఫీషియల్ యూట్యూబ్‌లో ఈ సాంగ్‌ని అప్లోడ్ కూడా చేసింది.



అయితే సుధాకర్- హారికల డ్యాన్స్‌కి ఫిదా అయిన చిరంజీవి ఆ జంట‌కు అభినందన‌లు తెలుపుతూ ఆడియో సందేశాన్ని విడుద‌ల చేశారు. మీ డ్యాన్స్ చూస్తుంటే నా పాత రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి. నీ శ్ర‌మ‌తి హారిక టెకీ గార్ల్ అయి ఉండి ఎంతో గ్రేస్, బాడీ లాంగ్వేజ్‌తో స్టెప్పులేసింది. ఆమెకు నీ క‌న్నా ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తున్నాను. అమెరికాలో ఉన్నారు కాబ‌ట్టి ఇలా మీతో నా సంతోషాన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీ ఇద్ద‌రు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్‌లా క‌ల‌కాలం హాయిగా ఉండండి అని ఆశీర్వ‌దించారు. చిరు ప్ర‌శంస‌ల‌తో ఆ దంప‌తులు తెగ సంతోషించారు



