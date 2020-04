ప్ర‌స్తుతం టాలీవుడ్‌లో న‌డుస్తున్న బీ ది రియ‌ల్ మెన్ ఛాలెంజ్‌ని ఎన్టీఆర్‌.. మెగాస్టార్ చిరంజీవికి విసిరిన సంగ‌తి తెలిసిందే. కొద్ది సేప‌టి క్రితం ఛాలెంజ్‌ని స్వీక‌రించిన మెగాస్టార్ త‌న వీడియోని షేర్ చేశాడు. ఇది నీ కోసం భీం.. నేను రోజు చేసే పనులే...ఇవ్వాళ మీకోసం ఈ వీడియో సాక్ష్యం అంటూ తాను ఇంట్లో చేస్తున్న ప‌నుల‌కి సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేశాడు. ఈ వీడియోలో ఇంట్లో ఫ్లోర్‌ని క్లీన్ చేయ‌డంతో పాటు దోశె వేయ‌డాన్ని గ‌మ‌నించవ‌చ్చు

తన త‌ల్లి కోసం చిరు స్పెష‌ల్ దోశె వేయగా, ఎంతో ప్రేమ‌గా త‌న త‌ల్లి తినిపిస్తుంటే చిరు దానిని ఆస్వాదిస్తూ క‌నిపించారు. ఇక ఈ వీడియో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ న‌టించిన వ‌కీల్ సాబ్ లోని మ‌గువా మ‌గువా అనే పాట ఉంచ‌డం విశేషం. స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా త‌న ఛాలెంజ్‌ని పూర్తి చేసిన చిరు.. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్‌, సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జనీకాంత్‌ని స్వీక‌రించమ‌ని కోరారు.



Here it is Bheem @tarak9999 నేను రోజు చేసే పనులే...ఇవ్వాళ మీకోసం ఈ వీడియో సాక్ష్యం. And I now nominate @KTRTRS & my friend @rajinikanth #BeTheRealMan challenge. pic.twitter.com/y6DCQfWMMm