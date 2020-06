అంతకు మించిన అదృష్టం మరొకటి లేదు: చిరంజీవి

హైదరాబాద్‌: ఒకరి జీవితాన్ని కాపాడడానికి మించిన అదృష్టం మరొకటి లేదని, అది తనకెంతో సంతృప్తినిస్తుందని టాలీవుడ్‌ అగ్ర కథానాయకుడు చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. వరల్డ్‌ బ్లడ్‌ డొనేషన్‌ డేను పురస్కరించుకొని ఆదివారం ఆయన ఓ ప్రత్యేక వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. మొదటి నుంచి తాను ఇప్పటివరకు రక్తదానం చేసిన ఫొటోలతో ఈ వీడియోను రూపొందించారు.



రక్తదానం చేసిన సందర్భాలన్నీ తనకు ఓ మధురానుభూతిని మిగిల్చాయన్నారు. ‘రక్తదానం చేసి వేరొకరి జీవితాన్ని కాపాడడానికి మించిన ఆనందం ఏముంటుంది. రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి బ్లడ్‌ డొనేషన్‌ చేస్తున్నామని ఎంతో మంది చెబుతున్నారు. ఇది నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నది’ అని చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో భాగమవుతున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. రక్తదానం చేయండి.. ప్రాణదాతలు కండి! అని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.



What else can be more satisfying than saving someone's life..Everytime I hear that a blood donation camp is organized and people are donating blood, I thank almighty for the super power he gave us mankind.



రక్త దానం చేయండి! ప్రాణదాతలు కండి!#worldblooddonorday2020 pic.twitter.com/PjvB7wyp43