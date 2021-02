మెగాస్టార్ చిరంజీవి న‌టించిన ఇంద్ర చిత్రంలో చైల్డ్ యాక్ట‌ర్ గా ఎంతోమంది ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించాడు తేజ స‌జ్జ‌. ఈ న‌టుడు హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తూ చేస్తున్న చిత్రం జాంబిరెడ్డి. కల్కి ఫేం ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌కుడు. ఫిబ్ర‌వరి 5న థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. బుధ‌వారం జాంబిరెడ్డి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వ‌హించారు మేక‌ర్స్. టాలీవుడ్ న‌టుడు వ‌రుణ్ తేజ్‌, డైరెక్ట‌ర్లు బాబీ, త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ త‌దిత‌రులు ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా వ‌రుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ..క‌రోనా ఎఫెక్ట్ తో మేం చాలా ఫిల్మ్ ఫంక్ష‌న్స్ మిస్స‌య్యాం. న‌న్ను ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి ఆహ్వానించిన చిత్ర‌యూనిట్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. జాంబిరెడ్డి టైటిల్ చ‌మ‌త్కారంగా అనిపించింది. అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంది. జాంబి చాలా స‌క్సెస్ ఫుల్ జోన‌ర్‌. ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ చాలా టాలెంటెడ్ డైరెక్ట‌ర్. హీరోగా తొలి సినిమానే జాంబిరెడ్డి లాంటి విభిన్న క‌థాంశంతో చేస్తున్న తేజ‌స‌జ్జ‌ను అభినందిస్తున్నా. తేజ అంటే పెద‌నాన్న చిరంజీవికి చాలా ఇష్ట‌మ‌ని చెప్పుకొచ్చాడు వ‌రుణ్ తేజ్‌.

