లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో రోడ్ల‌పైకి వ‌స్తున్న ప్ర‌జ‌ల‌లో అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేందుకు పోలీసులు అనేక కార్య‌క్ర‌మాల‌ని చేప‌డుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా సైబరాబాద్ పోలీసులు అత్య‌వస‌ర ప‌రిస్థితుల‌లో త‌ప్ప‌ రోడ్ల‌పైకి రావొద్ద‌ని చెబుతూ ఓ సాంగ్‌ వీడియోని త‌మ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేశారు. ఇందులోని లిరిక్స్ జొన్న విత్తుల రాయ‌గా, శ్రీ కృష్ణ ఆల‌పించారు. దీనిపై స్పందించిన చిరంజీవి.. క‌రోనా వైర‌స్ పై అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేందుకు జొన్న‌విత్తుల అద్భుత‌మైన లిరిక్స్ రాశారు. అలానే శ్రీ కృష్ణ కూడా బాగా పాడారు. ప్ర‌జ‌ల‌లో అవ‌గాహ‌న పెంచేందుకు సైబ‌రాబాద్ పోలీసులు చేసిన ప్ర‌య‌త్నం బాగుంది. శ్రీ స‌జ్జ‌నార్ ప్ర‌య‌త్నాన్ని అభినందిస్తున్నాను అని చిరు త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

#Jonnavittula garu pens effective lyrics to convey the gravity of the #CoronaVirus sung by @srikrisin in this Must listen awareness song by @CyberabadPolice in public interest. Appreciate your efforts Sri.Sajjanar IPS @cpcybd https://t.co/Jb2zQpmxgK